Туктамышева призналась, что сейчас ей прыгать аксель проще, чем в детстве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как тренирует один из своих прыжков.

«Я много работала над своим акселем. Конечно, это очень сложно, но мне помогает большой объём работы и правильная техника. Сейчас мне прыгать аксель даже легче, чем в детстве, поскольку мы над ним много работаем. Если приложить усилия, то он может получиться у многих. Главное — иметь хорошую мышечную силу», — сказала Туктамышева.

24-летняя фигуристка заняла третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Ранее Мишин заявил, что находится под впечатлением от победы команды России на ЧМ.