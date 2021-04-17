Туктамышева призналась, что сейчас ей прыгать аксель проще, чем в детстве

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как тренирует один из своих прыжков.
Туктамышева призналась, что сейчас ей прыгать аксель проще, чем в детстве
  • РИА Новости

«Я много работала над своим акселем. Конечно, это очень сложно, но мне помогает большой объём работы и правильная техника. Сейчас мне прыгать аксель даже легче, чем в детстве, поскольку мы над ним много работаем. Если приложить усилия, то он может получиться у многих. Главное — иметь хорошую мышечную силу», — сказала Туктамышева.

24-летняя фигуристка заняла третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Ранее Мишин заявил, что находится под впечатлением от победы команды России на ЧМ.

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