Траньков: сомневаться в Щербаковой не приходится

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал прокат россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.
Траньков: сомневаться в Щербаковой не приходится
  • РИА Новости

«Браво. Это самое лёгкое катание, которое я видел. Как будто только сейчас она набрала оптимальную форму. Аня всегда просто выходит на лёд и делает. Сомневаться в ней не приходится. Смотреть её программы — одно удовольствие. Поздравляем всех тренеров с этой победой», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

Также известный специалист прокомментировал победу сборной России на командном чемпионате мира.

«Мы впервые выигрываем этот турнир. Благодаря усилиям хрупких девочек. Поздравляем наших русских спортсменов с победой. Пускай остальные идут тренироваться, а мы сегодня будем праздновать», — заявил Траньков .

Щербакова одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира, набрав 160,58 балла за свой прокат.

Сборная России впервые в истории одержала победу в общем зачёте данного соревнования.

Ранее Тарасова подвела итоги командного ЧМ по фигурному катанию.

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