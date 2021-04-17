Траньков: сомневаться в Щербаковой не приходится
- РИА Новости
«Браво. Это самое лёгкое катание, которое я видел. Как будто только сейчас она набрала оптимальную форму. Аня всегда просто выходит на лёд и делает. Сомневаться в ней не приходится. Смотреть её программы — одно удовольствие. Поздравляем всех тренеров с этой победой», — заявил Траньков в эфире Первого канала.
Также известный специалист прокомментировал победу сборной России на командном чемпионате мира.
«Мы впервые выигрываем этот турнир. Благодаря усилиям хрупких девочек. Поздравляем наших русских спортсменов с победой. Пускай остальные идут тренироваться, а мы сегодня будем праздновать», — заявил Траньков .
Щербакова одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира, набрав 160,58 балла за свой прокат.
Сборная России впервые в истории одержала победу в общем зачёте данного соревнования.
Ранее Тарасова подвела итоги командного ЧМ по фигурному катанию.