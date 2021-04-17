Щербакова: перед выходом на лёд узнала, что мы уже выиграли командный ЧМ

Фигуристка Анна Щербакова высказалась о победе сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

«Я была очень горда, когда узнала, что выступаю за сборную России. Перед своим выходом на лёд я узнала, что мы уже выиграли турнир, потому просто хотела насладиться прокатом и получила особенные эмоции», — заявила Щербакова после выступления.

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира, набрав 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом 110 баллов. На три балла меньше у команды Японии.

Ранее Тарасова подвела итоги командного ЧМ по фигурному катанию.