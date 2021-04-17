Щербакова без падений исполнила прокат своей произвольной программы на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила свою произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

© РИА Новости / Владимир Песня