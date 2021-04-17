Щербакова без падений исполнила прокат своей произвольной программы на командном ЧМ
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила свою произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.
- © РИА Новости / Владимир Песня
Фигуристка завершила свой прокат без падений и ошибок, в том числе сумела приземлить четверной флип.
Ранее сообщалось, что Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на командном ЧМ.
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