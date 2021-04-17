Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на командном ЧМ

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева без ошибок выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.
Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на командном ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Россиянка чисто исполнила два акселя в три с половиной оборота и набрала 146,23 балла.

Ранее было опубликовано видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на командном ЧМ.

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