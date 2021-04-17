Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева без ошибок выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке.
- © РИА Новости / Александр Вильф
Россиянка чисто исполнила два акселя в три с половиной оборота и набрала 146,23 балла.
Ранее было опубликовано видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на командном ЧМ.
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