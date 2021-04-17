В «Уфе» рассказали о возможном участии Урунова в матче со «Спартаком»

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном участии арендованного у «Спартака» полузащитника Остона Урунова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с московской командой.
В «Уфе» рассказали о возможном участии Урунова в матче со «Спартаком»
  • © официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

«Все ребята чувствуют себя нормально. Команда в хорошем настроении, травмированных нет. Все в строю. Сможет ли сыграть Урунов? Это будет решать главный тренер. У Остона была травма, он начал тренироваться только два дня назад. Сыграет он или нет — будет известно только завтра. По арендному соглашению он имеет право сыграть против «Спартака», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Урунов перешёл из «Уфы» в «Спартак» перед началом этого сезона, но зимой вернулся в клуб из Башкортостана на правах аренды.

Встреча «Спартака» и «Уфы» пройдёт 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Денис Глушаков рассказал о ситуации с уходом Сергея Паршивлюка из «Спартака».

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