Глушаков рассказал о ситуации с уходом Паршивлюка из «Спартака»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за «Химки», рассказал о ситуации с уходом из стана красно-белых защитника Сергея Паршивлюка.

«Вот сейчас Паршивлюк ещё дал интервью... История про то, как Каррера подошёл в самолёте и сказал: «Мне сейчас вернули двух футболистов — Граната и Паршивлюка. Решите, кто из них один останется. Мне руководство сказало выбрать одного. Я их не знаю, подскажите мне». А как мы можем решать? Мы что, президенты здесь? Ты тренер — ты и решай, какая тебе позиция важнее», — цитирует Глушакова Sport24.

По его словам, Каррера настоял на этом, так как он якобы не знал возможности игроков, а Глушаков за то, чтобы Паршивлюк остался. Тем не менее, как сообщает хавбек, решение принимали не игроки.

«Если бы мы реально принимали решения, думаешь, мы бы сказали их двоих убрать? Если руководство сказало — только одного? Ещё и Пашу Яковлева зацепило. Но по Паше тогда вопрос не стоял», — добавил Глушаков.

Глушаков становился в составе «Спартака» чемпионом России сезона-2016/17, а также выигрывал с командой Суперкубок России в 2017 году. Он выступал за красно-белых с 2013 года по 2019-й.

Паршивлюк, который сейчас играет за «Динамо», является воспитанником «Спартака» и защищал его цвета с 2007 года по 2016-й.

Ранее Глушаков выразил мнение, что чемпионский «Спартак» разрушили искусственным образом.