Глушаков: чемпионский «Спартак» разрушили искусственно

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за «Химки», считает, что чемпионскую команду разрушили искусственным образом.

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. И со стороны, и засланные казачки были в клубе. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате», — приводит слова Глушакова Sport24.

Глушаков становился в составе «Спартака» чемпионом России сезона-2016/17, а также выигрывал с командой Суперкубок России в 2017 году. Он выступал за красно-белых с 2013 года по 2019-й.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам.