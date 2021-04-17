Токов считает, что бой с Дэвисом для Немкова был тяжёлым

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Филом Дэвисом за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

«В первом бою они подрались хорошо и напряжённо. И сейчас поединок получился похожим, но Вадим был сильнее и по праву выиграл. Вадим три раунда 100% выиграл, пятый был ровненький, но в концовке он немного подустал, было немного тревожно. Но бой был тяжёлым, поскольку Фил Дэвис очень неудобный соперник. Он очень осторожен и ни разу не проигрывал досрочно, а с такими ребятами не удаётся показать всё то, что ты можешь. У него такая манера боя, которая не даёт сопернику сделать всё, что ты можешь», — цитирует Токова РИА Новости.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее Немков рассказал о самочувствии после победы над Дэвисом.