Немков рассказал о самочувствии после победы над Дэвисом

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, как себя чувствует после победы над американцем Филом Дэвисом в титульном поединке.

«Самочувствие отличное, серьезных травм не получил. В ближайшее время буду продолжать подготовку к следующему этапу Гран-при», — сказал Немков на пресс-конференции.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее Немков рассказал, когда будет готов к следующему бою в Bellator.