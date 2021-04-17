Немков рассказал о самочувствии после победы над Дэвисом
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«Самочувствие отличное, серьезных травм не получил. В ближайшее время буду продолжать подготовку к следующему этапу Гран-при», — сказал Немков на пресс-конференции.
Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.
Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.
Ранее Немков рассказал, когда будет готов к следующему бою в Bellator.