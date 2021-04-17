Немков рассказал, когда будет готов к следующему бою в Bellator

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил на вопрос по поводу даты следующего боя в Гран-при Bellator.

По его словам он затрудняется давать прогнозы по поединку Ромеро — Джонсон, так как оба являются непредсказуемыми бойцами.

«Не рано ли будет выйти на полуфинальный бой в июле с учётом травм, которые получил сегодня? Буду готов к июлю-августу. Между Ромеро и Джонсоном для меня разницы нет. Это два бойца с хорошим ударом и хорошей борьбой. И с тем, и с другим будет тяжело», — сказал Немков на пресс-конференции.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном

Ранее Валентин Молдаский выразил мнение, что Немков победил самого серьёзного соперника в Гран-при Bellator.