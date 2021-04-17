Тарасова призналась, что пребывает в восторге после произвольной программы Мишиной и Галлямова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восхищением отреагировала на катание Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе на командном чемпионате мира.

«Поздравляю Анастасию Мишину и Александра Галлямова! Они такие молодцы, что просто нет сил. Идеально закончили сезон: сначала стали чемпионами мира, а сейчас превосходно выступили на командном чемпионате мира. Есть прекрасное, сильнейшее и чистейшее катание. Я в восторге!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также пожелала успешного выступления в женской одиночной произвольной программе Елизавете Туктамышевой и Анне Щербаковой.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу с результатом 151,59 балла и заработали 12 очков для своей команды.

Ранее сообщалось, что сборная России опережает США на девять очков перед произвольной программой женщин на командном ЧМ.