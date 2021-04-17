Сборная России опережает США на девять очков перед произвольной программой женщин на командном ЧМ

Фигуристы сборной России опережают команду США на девять очков перед женской одиночной произвольной программой в командном чемпионате мира 2021 года в Осаке.

РИА Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли россиянам ещё 12 баллов, и теперь в общей сумме лидирующей российской национальной команды 103 очка. Находящиеся на втором месте американцы отстают на девять баллов (94). На третьей позиции находятся хозяева соревнований японцы (88). В женской произвольной программе Россию представят Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ по фигурному катанию.