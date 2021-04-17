Сборная России опережает США на девять очков перед произвольной программой женщин на командном ЧМ
- РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли россиянам ещё 12 баллов, и теперь в общей сумме лидирующей российской национальной команды 103 очка.
Находящиеся на втором месте американцы отстают на девять баллов (94). На третьей позиции находятся хозяева соревнований японцы (88).
В женской произвольной программе Россию представят Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ по фигурному катанию.