Сборная России опережает США на девять очков перед произвольной программой женщин на командном ЧМ

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Фигуристы сборной России опережают команду США на девять очков перед женской одиночной произвольной программой в командном чемпионате мира 2021 года в Осаке.
Сборная России опережает США на девять очков перед произвольной программой женщин на командном ЧМ
  • РИА Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли россиянам ещё 12 баллов, и теперь в общей сумме лидирующей российской национальной команды 103 очка.

Находящиеся на втором месте американцы отстают на девять баллов (94). На третьей позиции находятся хозяева соревнований японцы (88).

В женской произвольной программе Россию представят Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ по фигурному катанию.

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