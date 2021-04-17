СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Фенербахче»

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Казанский футбольный клуб «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику стамбульского «Фенербахче» Димитриосу Пелькасу.
СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Фенербахче»
  • © Reuters/Peter Cziborra

Как сообщает Takvim, «Рубин», который сначала предлагал за грека €7 млн, увеличил предложение до €10 млн. Несмотря на это, турецкий клуб намерен продать игрока не менее чем за €15 млн.

В текущем сезоне Пелькас провёл 35 матчей за «Фенербахче», в которых забил восемь мячей и сделал столько же результативных передач. 

Ранее гендиректор клуба из Татарстана Рустем Сайманов заявил, что перед «Рубином» не стоит задача выйти в еврокубки.

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