СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Фенербахче»

Казанский футбольный клуб «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику стамбульского «Фенербахче» Димитриосу Пелькасу.

Как сообщает Takvim, «Рубин», который сначала предлагал за грека €7 млн, увеличил предложение до €10 млн. Несмотря на это, турецкий клуб намерен продать игрока не менее чем за €15 млн.

В текущем сезоне Пелькас провёл 35 матчей за «Фенербахче», в которых забил восемь мячей и сделал столько же результативных передач.

Ранее гендиректор клуба из Татарстана Рустем Сайманов заявил, что перед «Рубином» не стоит задача выйти в еврокубки.