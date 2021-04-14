Сайманов заявил, что перед «Рубином» не стоит задача выйти в еврокубки

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что перед командой не было поставлено задачи пробиться в еврокубки по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы перед собой не ставим какие-то определённые задачи. На этот год у нас была цель — формирование новой команды. Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась. Посмотреть на позиции — какие требуется усилить, какие игроки нас устраивают. Возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус. Такая приятная неожиданность. У нас всегда стоит задача — выиграть следующий матч. Мы так далеко не смотрим, чтобы играть в еврокубках», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что внешнего давления на команду из-за возможного выхода в еврокубки нет.

«Наверное, внутреннее какое-то желание у всех есть. Потому что понимают, что мы можем попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Конечно, хочется. Повторюсь: конкретной задачи не стоит. Нужно просто выигрывать каждый следующий матч», — добавил Сайманов.

По итогам 25 туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

Ранее Сайманов прокомментировал информацию о переговорах агента Кварацхелии с «Аяксом»