В «Рубине» прокомментировали информацию о переговорах агента Кварацхелии с «Аяксом»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что агент грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии отправился в Амстердам для переговоров с «Аяксом».

«На нас из «Аякса» пока никто не выходил. По регламенту Хвича не может сейчас проводить какие-либо переговоры. Он игрок «Рубина», у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чём-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у «Рубина» есть желание сохранить Кварацхелию в команде.

«Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше. Не факт, что Хвича в больших командах получит столько внимания, сколько в «Рубине», — добавил Сайманов.

20-летний грузинский хавбек играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 50 матчах. За сборную Грузии он отыграл восемь встреч, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее появилась информация, что агент Кварацхелии в скором времени встретится со спортивным директором «Аякса».