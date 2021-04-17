Глава Bellator сообщил, что Фёдор Емельяненко проведёт ещё два боя до завершения карьеры

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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, через сколько боём завершит карьеру российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко.
Глава Bellator сообщил, что Фёдор Емельяненко проведёт ещё два боя до завершения карьеры
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«У него осталось два боя, это его завершающий карьеру тур. Мы ждём, когда зрители вернутся. Думаю, что последние бои Фёдора не должны проходить без зрителей, должны быть болельщики, чтобы они могли отдать должное легенде, которой он является», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся. 

Ранее Кокер назвал чемпиона Bellator в полутяжёлом весе россиянина Вадима Немкова настоящим зверем.

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