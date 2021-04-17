Бывшая лыжница Нильссон попала в основной состав сборной Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон включена в основной состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2021/22.

Как сообщает SVT, помимо Нильссон, в состав национальной команды вошли Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Йоханна Скотхайм и Анна Магнуссон.

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас, комментируя решение включить бывшую лыжницу в состав команды на олимпийский сезон, заявил, что она заслужила это своими выступлениями.

«Её результаты росли каждую неделю, с каждым стартом. Она очень хорошо финишировала на Кубке мира. Возможно, высокие результаты Стины на Кубке мира связаны с тем, что ей легче соревноваться в среде с лучшими в мире, здесь она может показать всё, на что способна», — пояснил специалист.

Ранее тренер сборной Норвегии заявил, что ему приходится постоянно объяснять своим биатлонистам ситуацию с Логиновым.