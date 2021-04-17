Бывшая лыжница Нильссон попала в основной состав сборной Швеции по биатлону

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон включена в основной состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2021/22.
Бывшая лыжница Нильссон попала в основной состав сборной Швеции по биатлону
  • globallookpress.com

Как сообщает SVT, помимо Нильссон, в состав национальной команды вошли Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Йоханна Скотхайм и Анна Магнуссон.

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас, комментируя решение включить бывшую лыжницу в состав команды на олимпийский сезон, заявил, что она заслужила это своими выступлениями.

«Её результаты росли каждую неделю, с каждым стартом. Она очень хорошо финишировала на Кубке мира. Возможно, высокие результаты Стины на Кубке мира связаны с тем, что ей легче соревноваться в среде с лучшими в мире, здесь она может показать всё, на что способна», — пояснил специалист.

Ранее тренер сборной Норвегии заявил, что ему приходится постоянно объяснять своим биатлонистам ситуацию с Логиновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить