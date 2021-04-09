Тренер сборной Норвегии: постоянно объясняю своим биатлонистам ситуацию с Логиновым

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что ему предложили провести семинар для российских тренеров.

«Николай Загурский попросил меня сделать семинар для российских тренеров в апреле или в мае. Речь шла о семинаре по видеосвязи из-за ситуации с пандемией коронавируса. Я ответил ему: «Почему нет?» Я дружу с Загурским и Максимом Максимовым, был в хороших отношениях с Анатолием Хованцевым. Всегда хочу помочь, насколько это возможно», — цитирует Мазе «Матч ТВ».

Тренер также высказался об отношении к ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым, отбывшим дисквалификацию за применение ЭПО.

«Постоянно объясняю своим спортсменам ситуацию с Александром Логиновым. Что Александр свои два года дисквалификации отбыл и имеет право соревноваться. Я хочу хорошего сотрудничества между странами. Говорю IBU, что если мы хотим уважения, то, когда принимаем решения с разными странами, должны привлекать к этому и Россию, как это было раньше», — сказал он.

В общем зачёте Кубка мира по биатлону победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 17-е место.

Ранее Мазе жёстко ответил Васильеву на обвинения в применении допинга.