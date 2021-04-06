Тренер сборной Норвегии жёстко ответил Васильеву на обвинения в применении допинга

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил советскому биатлонисту Дмитрию Васильеву, который утверждал, что превосходство норвежцев в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений (TUE).

«Обвинять в допинге спортсменов, которых я контролирую или контролировал, — это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, раз уж вы представляете страну с таким-то прошлым, вам действительно было бы лучше заткнуться», — написал Мазе в сториз на своей странице в Instagram.

В прошедшем сезоне Кубка мира по биатлону первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Легрейд.

Ранее Васильев выразил уверенность, что норвежские лыжники и биатлонисты используют TUE.