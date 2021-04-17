«Лилль» упустил очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Монпелье»

Короткая ссылка
«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» в матче 33-го тура французской Лиги 1.
«Лилль» упустил очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Монпелье»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Пьер Моруа» в Лилле, завершилась со счётом 1:1.

«Монпелье» забил первым. На 21-й минуте отличился Анди Делор.

«Лилль» сумел уйти от поражения благодаря голу Луиса Араужо на 85-й минуте.

Лилль» набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым ПСЖ на четыре очка. «Монпелье» с 47 очками — восьмой.

Ранее появилась информация, что Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить