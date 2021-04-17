«Лилль» упустил очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Монпелье»
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Пьер Моруа» в Лилле, завершилась со счётом 1:1.
«Монпелье» забил первым. На 21-й минуте отличился Анди Делор.
«Лилль» сумел уйти от поражения благодаря голу Луиса Араужо на 85-й минуте.
Лилль» набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым ПСЖ на четыре очка. «Монпелье» с 47 очками — восьмой.
Ранее появилась информация, что Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2026 года.