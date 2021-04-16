СМИ: Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2026 года

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и бразильский форвард Неймар согласовали условия нового контракта.
СМИ: Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2026 года
  • Reuters

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, новое соглашение между бразильцем и ПСЖ рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на сезон. При этом зарплата Неймара составит €30 млн в год.

Отмечается, что ПСЖ объявил о сделке в ближайшие дни.

29-летний бразилец играет за ПСЖ с 2017 года. В его активе 83 гола и 49 голевых передач в 107 матчах за парижский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу 1, по два раза — Кубок и Суперкубок Франции и ещё один раз — Кубок французской лиги.

Ранее появилась информация, что Мбаппе готов остаться в ПСЖ и продлить контракт с клубом.

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