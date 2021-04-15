СМИ: Мбаппе готов остаться в ПСЖ и продлить контракт с клубом

Форвард Килиан Мбаппе готов продлить действующее соглашение с клубом и остаться в команде.

Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, 22-летний форвард передумал покидать команду и готов подписать новое соглашение с клубом.

Действующий контракт Мбаппе истекает летом 2022 года. Главным претендентом на нападающего считается мадридский «Реал».

В текущем сезоне француз провёл за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее Неймар сравнил Месси и Мбаппе.