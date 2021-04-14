Неймар сравнил Месси и Мбаппе

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар сравнил своего нынешнего партнёра по команде Килиана Мбаппе с бывшим одноклубником Лионелем Месси из «Барселоны».

«Их нельзя сравнивать. У них кардинально разные стили игры. Месси — лучший из тех, кого я видел, а Килиан на пути к тому, чтобы стать одним из лучших», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея.

22-летний Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако», воспитанником которого является, в 2017 году и в составе парижской команды выиграл девять трофеев.

Ранее Неймар опроверг слухи о возвращении в «Барселону».