Неймар сравнил Месси и Мбаппе

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Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар сравнил своего нынешнего партнёра по команде Килиана Мбаппе с бывшим одноклубником Лионелем Месси из «Барселоны».
Неймар сравнил Месси и Мбаппе
  • Reuters

«Их нельзя сравнивать. У них кардинально разные стили игры. Месси — лучший из тех, кого я видел, а Килиан на пути к тому, чтобы стать одним из лучших», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея.

22-летний Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако», воспитанником которого является, в 2017 году и в составе парижской команды выиграл девять трофеев.

Ранее Неймар опроверг слухи о возвращении в «Барселону».

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