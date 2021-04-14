Неймар опроверг слухи о возвращении в «Барселону»

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался по поводу слухов о возвращении в «Барселону».

«Я не думаю, что это вообще тема для обсуждения. Очевидно, что я чувствую себя очень комфортно в ПСЖ, как дома. Я чувствую себя счастливее, чем раньше», — цитирует Неймара ESPN.

ПСЖ на своём поле проиграл немецкой «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр (3:3) благодаря большему числу голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее сообщалось, что Неймар прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов.