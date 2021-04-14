Неймар прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Я счастлив, несмотря на поражение. Мы играли против прекрасной команды. Мы тоже отличная команда и показали это сегодня. Мы выбили победителя Лиги чемпионов. Добились своей цели, теперь мы в полуфинале и должны поработать ещё больше, стать лучше», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Он также высказался о своих нереализованных голевых моментах.

«Я почти не переживаю. Я счастлив, что мы вышли в полуфинал. ПСЖ — отличная команда. Теперь мы всегда должны стремиться выйти в полуфинал», — добавил форвард, нанёсший восемь ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в каркас.

ПСЖ на своём поле проиграл мюнхенской «Баварии» в ответном матче со счётом 0:1, но по сумме двух игр (3:3) благодаря большему числу голов на выезде вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ранее сообщалось, что Неймар был признан лучшим игроком матча ПСЖ — «Бавария».