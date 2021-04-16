Авербух не получал заявок от ведущих фигуристов на постановку программ в олимпийский сезон

Серебряный призёр ОИ-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал, что не получал заявок от ведущих российских фигуристов на постановку новых программ в олимпийский сезон.

«В этом году я работал очень продуктивно с Мишей Колядой, со многими. В этом сезоне поступает много предложений, но не от ведущих спортсменов. Посмотрим, сейчас после командного чемпионата мира вернутся, я не навязываю себя. Если кто предлагает, я с радостью работаю, потому что это ещё одно направление. Тем более олимпийский сезон, я думаю, что предложения будут», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Ковтун высказал мнение, что Коляде стоит оставить свою программу на ОИ-2022 в Пекине.