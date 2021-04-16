Легенда «Майами» Уэйд стал совладельцем «Юты»

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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал совладельцем клуба «Юта Джаз».
Легенда «Майами» Уэйд стал совладельцем «Юты»
  • Reuters

Как сообщает ESPN, Уэйд стал миноритарным владельцем клуба и будет сотрудничать с бизнесменом Райаном Смитом, владеющим основной долей в организации.

Отмечается, что Уэйд планирует принимать активное участие в развитии франшизы «Юты».

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе клуба 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что Ламаркус Олдридж завершил карьеру в 35 лет.

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