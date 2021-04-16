Медведева рассказала, о чём будет её книга

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему решила написать свою автобиографию.

«Я к 16 годам уже много чего в этом мире повидала — на тот момент можно было пару глав написать. Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Мне посчастливилось на них побывать. Было очень необычно. Насколько я знаю, каждые Олимпийские игры проходят по-своему, у каждого человека свои впечатления. Думаю, что очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом», — рассказала Медведева в программе Comedy Club.

Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр — 2018.

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