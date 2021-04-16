Медведева рассказала, о чём будет её книга

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему решила написать свою автобиографию.
Медведева рассказала, о чём будет её книга
  • РИА Новости

«Я к 16 годам уже много чего в этом мире повидала — на тот момент можно было пару глав написать. Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Мне посчастливилось на них побывать. Было очень необычно. Насколько я знаю, каждые Олимпийские игры проходят по-своему, у каждого человека свои впечатления. Думаю, что очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом», — рассказала Медведева в программе Comedy Club.

Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр — 2018.

Ранее сообщалось, как в Москве прошло шоу «Чемпионы на льду» группы Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить