Поветкин выписан из больницы после поражения нокаутом от Уайта

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии своего клиента, российского боксёра Александра Поветкина.

«Поветкин сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования. Его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас Саша будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях», — цитирует слова Рябинского РИА Новости.

Бой Поветкина и Уайта состоялся 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл британцу нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее промоутер Уайта высказался о возможном третьем бое с Поветкиным.