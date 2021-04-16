Поветкин выписан из больницы после поражения нокаутом от Уайта

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии своего клиента, российского боксёра Александра Поветкина.
Поветкин выписан из больницы после поражения нокаутом от Уайта
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«Поветкин сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования. Его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас Саша будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях», — цитирует слова Рябинского РИА Новости.

Бой Поветкина и Уайта состоялся 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл британцу нокаутом в четвёртом раунде.

Ранее промоутер Уайта высказался о возможном третьем бое с Поветкиным.

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