Поветкин выписан из больницы после поражения нокаутом от Уайта
- @povetkinalexandr
«Поветкин сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования. Его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас Саша будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях», — цитирует слова Рябинского РИА Новости.
Бой Поветкина и Уайта состоялся 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл британцу нокаутом в четвёртом раунде.
Ранее промоутер Уайта высказался о возможном третьем бое с Поветкиным.