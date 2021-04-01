Промоутер Уайта высказался о возможном третьем бое с Поветкиным

Промоутер Эдди Хирн высказал мнение о возможной организации третьего поединка между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Поветкин многого добился в боксе и принял участие в нескольких отличных боях. Однако сейчас он не выглядит способным завоевать чемпионский титул. Мне кажется, что он не рассчитывает на меньшее. Александр — настоящий мужчина с чувством собственного достоинства. Он напугал нас в августе, но, к счастью, мы смогли вернуться», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Он выразил желание, чтобы Уайт провёл свой следующий поединок либо с американцем Энди Руисом, либо с его соотечественником Деонтеем Уайлдером.

Уайт победил Поветкина нокаутом в четвёртом раунде поединка-реванша и вернул утраченный титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, который он проиграл в первом бою с россиянином нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт.