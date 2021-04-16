Манджукич отказался от зарплаты в «Милане» за март

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Хорватский нападающий итальянского «Милана» Марио Манджукич отказался от зарплаты за март.
Манджукич отказался от зарплаты в «Милане» за март
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, 34-летний форвард отказался от полагающейся по контракту зарплаты из-за того, что не сыграл ни в одном матче.

Президент «Милана» Паоло Скарони назвал такой поступок Манджукича исключительным проявлением этики, профессионализма и уважения к клубу, а также сообщил, что возвращённые футболистом деньги будут направлены на благотворительность.

Манджукич не выходил на поле с 18 февраля из-за травмы. Хорватский нападающий перешёл в «Милан» в январе и провёл только пять матчей, не отметившись результативными действиям.

Ранее появилась информация, что клубы Серии А потребовали отставки президента лиги.

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