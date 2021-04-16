Легкоатлеты Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса

Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр мирового первенства в прыжках в высоту Илья Иванюк отправили заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.

РИА Новости