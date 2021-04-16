Легкоатлеты Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса

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Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр мирового первенства в прыжках в высоту Илья Иванюк отправили заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.
Легкоатлеты Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса
  • РИА Новости

По словам менеджера спортсменов Павла Воронкова, которые передаёт ТАСС, Сидорова и Иванюк планируют начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах под своим флагом. С ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса.

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