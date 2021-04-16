Легкоатлеты Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса
- РИА Новости
По словам менеджера спортсменов Павла Воронкова, которые передаёт ТАСС, Сидорова и Иванюк планируют начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах под своим флагом. С ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса.