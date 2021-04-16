Бикрёв о возможной работе в Госдуме: мне интереснее быть ближе к народу
- @bikrev_dmitry
«Мне интереснее быть ближе к народу: решать какие-то насущные вопросы, помогать людям жить лучше. Например, отремонтировать дорогу в районе, чтобы горожане обратили на это внимание и сказали: «Да, до Бикрёва такого не было. Сразу видно работу». Хотелось бы быть полезным и видеть плоды своих трудов, а не гнаться за рублём», — сказал Бикрёв в интервью RT.
Ранее Бикрёв заявил, что в ближайшие пару лет в России проблему допинга в ММА не решить.