Бикрёв о возможной работе в Госдуме: мне интереснее быть ближе к народу

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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о перспективе работы в Государственной думе России по примеру многих спортсменов, завершивших карьеру.
Бикрёв о возможной работе в Госдуме: мне интереснее быть ближе к народу
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«Мне интереснее быть ближе к народу: решать какие-то насущные вопросы, помогать людям жить лучше. Например, отремонтировать дорогу в районе, чтобы горожане обратили на это внимание и сказали: «Да, до Бикрёва такого не было. Сразу видно работу». Хотелось бы быть полезным и видеть плоды своих трудов, а не гнаться за рублём», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее Бикрёв заявил, что в ближайшие пару лет в России проблему допинга в ММА не решить.

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