Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Москвиной

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после победы в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Москвиной
  • РИА Новости

«За год у нас произошло достаточно много событий: мы поменяли тренера, случился коронавирус. Это немножко притормозило движение вперёд, но мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно. Мы тренируемся с другими фигуристами, что движет обе пары вперёд», — цитирует Мишину ТАСС.

Галлямов отметил, что нынешний сезон был не таким, как предыдущий.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне у нас было плюс-минус десять выступлений. В основном в России, у нас были внутренние национальные соревнования: кубки, чемпионаты, сезон был не таким, как предыдущий», — добавил он.

За свой прокат российская пара получила 73,77 балла.

Второй результат у итальянской пары Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (66,09). Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).

Ранее сообщалось, что сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию.

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