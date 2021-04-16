Сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.

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