Сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
Сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

За свой прокат российская пара получила 73,77 балла.

Второй результат у итальянской пары Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (66,09). Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).

Таким образом, сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию лидирует после первого дня командного чемпионата мира.

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