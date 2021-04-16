Сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию
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За свой прокат российская пара получила 73,77 балла.
Второй результат у итальянской пары Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (66,09). Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).
Таким образом, сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию.
Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию лидирует после первого дня командного чемпионата мира.