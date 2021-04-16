Российский тренер объяснил, почему сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко объяснил, почему сравнил арбитра с Адольфом Гитлером и Наполеоном.

«Арбитр не объяснил своё решение. У меня не такой уж сильный состав по меркам НСФЛ, а моему топовому и фундаментальному игроку защиты Ливаднову, который играет ещё и за «Чайку», под конец матча дали вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение. Мне показалось, что не по делу», — цитирует Зубченко Sport24.

Тренер отмечает, что он был удивлён, когда в игровом эпизоде мяч выбил футболист «Калмыкии», а карточку дали Ливаднову.

«Я сам бывший арбитр, поэтому могу сказать: этот судья умеет судить. Но тут вдруг случилась такая тупая ошибка. Моя команда горела по ходу сезона — каждая победа была на вес золота. И тут — бац! У меня забирают победу и лучшего игрока. Меня руководство университета просило, чтобы мы выиграли. Мы все заряжались, бились, убивались за это. И тут такое решение!» — сказал он.

Зубченко отмечает, что он подумал, будто арбитр сделал ставку на тотализаторе.

«Если попытаться поставить себя на моё место, думаю, каждый человек как минимум ударил бы арбитра. А я вместо этого просто ярко выразился. Но, как оказалось, был глубоко не прав, сказал это всё на эмоциях», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней.