Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходил на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу «Рейнджерс», Панарин отметился дублем и результативной передачей.

Второй звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший дубль во встрече с « Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Третья звезда дня — нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, набравший три очка в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.