Тарасова прокомментировала победу Мишиной и Галлямова в короткой программе на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.

«Российская пара прекрасна! Замечательная программа, отличные элементы. Ну, сорвал Александр сальхов, но ничего: даже при этой ошибке у них огромный отрыв от итальянской пары. Они первые, и это ни у кого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу», — цитирует Тарасову Sport24.

По мнению тренера, срыв Галлямова был нужен для того, чтобы успокоиться и дальше серьёзно подходить к прокату.

«Ничего страшного не произошло, болеем за наших ребят», — сказала она.

За свой прокат российская пара получила 73,77 балла.

Второй результат у итальянской пары Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (66,09). Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82).

Ранее сообщалось, что сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию.