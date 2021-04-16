Гурьянов признан первой звездой матча «Даллас» — «Коламбус»
- AFP
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Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1.
Гурьянов отметился дублем и результативной передачей.
Второй звездой встречи стал защитник «Далласа» Миро Хейсканен, забросивший одну шайбу с передачи Гурьянова.
Третья звезда игры — нападающий «Старз» Джейми Бенн с показателем полезности «+3».
Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.