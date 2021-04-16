Гурьянов признан первой звездой матча «Даллас» — «Коламбус»

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Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Гурьянов признан первой звездой матча «Даллас» — «Коламбус»
  • AFP
  • © GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1.

Гурьянов отметился дублем и результативной передачей.

Второй звездой встречи стал защитник «Далласа» Миро Хейсканен, забросивший одну шайбу с передачи Гурьянова.

Третья звезда игры — нападающий «Старз» Джейми Бенн с показателем полезности «+3».

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.

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