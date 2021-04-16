Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Панарин отметился дублем и результативной передачей.

Второй звездой встречи стал российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин, который отразил 16 бросков из 16, оформив шатаут.

Третья звезда игры — нападающий «Рейнджерс» Колин Блэквелл, отдавший три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.