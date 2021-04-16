Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
- Reuters
- © Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».
Панарин отметился дублем и результативной передачей.
Второй звездой встречи стал российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин, который отразил 16 бросков из 16, оформив шатаут.
Третья звезда игры — нападающий «Рейнджерс» Колин Блэквелл, отдавший три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.