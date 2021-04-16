Передача Наместникова помогла «Детройту» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс Арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Детройта» дублем отметился Трой Стечер. Ещё по одной шайбе забросили Якуб Врана и Майкл Расмуссен. В составе «Чикаго» единственную шайбу забросил Данкан Кит.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.