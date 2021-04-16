Три очка Панарина и шатаут Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0.
В составе «Нью-Йорка» дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин. Ещё по одной шайбе забросили Джейкоб Труба и Райан Линдгрен с передачи Панарина.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 16, оформив шатаут.
Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.