Эмери — о полуфинале ЛЕ с «Арсеналом»: я привык к матчам против своих бывших клубов

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унай Эмери после победы над загребским «Динамо» в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА поделился ожиданиями от противостояния с лондонским «Арсеналом» в полуфинале турнира.

«Прежде всего, я привык к матчам против своих бывших клубов, так что игра против «Арсенала», который я тренировал, не станет для меня каким-то новым опытом. Это наш шанс закрепиться в высшем эшелоне европейского футбола. Главное — получать удовольствие от того, чего мы достигли к этому моменту, и прервать серию вылетов в полуфиналах», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что для «Вильярреала» это будет пятый полуфинал в еврокубках, а для него лично — шестой.

«Это доказывает, что у нас есть силы, и это является предметом нашей гордости. Нам нужно прочувствовать происходящее, выйти на поле и насладиться моментом», — добавил специалист.

В первом матче 1/2 финала, который пройдёт 29 апреля, «Вильярреал» примет «Арсенал», который Эмери возглавлял с 2018 по 2019 год, на «Эль-Мадригал». Ответная игра состоится на «Эмирейтс» 6 мая.

Ранее Артета заявил, что «Арсеналу» будет сложно с «Вильярреалом» в полуфинале ЛЕ.