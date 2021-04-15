Рублёв поделился ожиданиями от матча с Надалем на турнире ATP в Монте-Карло

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Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублёв поделился ожиданиями от матча с Надалем на турнире ATP в Монте-Карло
  • Reuters

«Насколько я рад возможности сыграть с Надалем на грунте? Для меня это будет серьёзная проверка. С нетерпением жду, полностью выложусь. Я не буду испытывать никакого давления. Обязательный минимальный результат я уже показал, так что давления не будет, я буду бороться, буду атаковать, а там посмотрим», — приводит слова Рублёва Sports.ru.

Матч Рублёва с Надалем состоится 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло.

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