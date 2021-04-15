СМИ: Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

Короткая ссылка
Главный тренер неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить флорентийскую «Фиорентину».
СМИ: Гаттузо может возглавить «Фиорентину»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, переговоры между «Наполи» и Гаттузо о продлении истекающего летом контракта внезапно были отложены. В свою очередь, переговоры с «Фиорентиной» идут хорошо.

Отмечается, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.

43-летний Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. Под его руководством неаполитанская команда провела 73 матча во всех турнирах, одержав 42 победы, потерпев 22 поражения и девять раз сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что агент Гаттузо высказался о шансах итальянского специалиста возглавить «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить