СМИ: Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить флорентийскую «Фиорентину».

Как сообщает Football Italia, переговоры между «Наполи» и Гаттузо о продлении истекающего летом контракта внезапно были отложены. В свою очередь, переговоры с «Фиорентиной» идут хорошо.

Отмечается, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.

43-летний Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. Под его руководством неаполитанская команда провела 73 матча во всех турнирах, одержав 42 победы, потерпев 22 поражения и девять раз сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что агент Гаттузо высказался о шансах итальянского специалиста возглавить «Спартак».