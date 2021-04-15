Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»

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Судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.
Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Сергей Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других арбитров. В Европе есть и другие российские арбитры, которые тоже часто назначают пенальти в европейских матчах, и это не просто так», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Судья считает, что не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартак» — «Локомотив».

«Но кто за Сергеем стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться. В России Лапочкина тогда поддержали. Но на самом деле всё идёт ещё со времён руководства Егорова. Он тогда, не отсудив ни одного московского дерби, получил звание лучшего арбитра. Сергей Лапочкин — его человек», — сказал он.

По словам Федотова, он не удивлён, что Лапочкина отстранили.

Ранее источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности.

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