Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»

Судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.

«Сергей Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других арбитров. В Европе есть и другие российские арбитры, которые тоже часто назначают пенальти в европейских матчах, и это не просто так», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Судья считает, что не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартак» — «Локомотив».

«Но кто за Сергеем стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться. В России Лапочкина тогда поддержали. Но на самом деле всё идёт ещё со времён руководства Егорова. Он тогда, не отсудив ни одного московского дерби, получил звание лучшего арбитра. Сергей Лапочкин — его человек», — сказал он.

По словам Федотова, он не удивлён, что Лапочкина отстранили.

Ранее источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности.