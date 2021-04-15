Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности

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Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о попытке влияния на результат.
Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В 2018 году Сергей Лапочкин работал на матче Лиги Европы УЕФА «Бордо» — «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к российскому арбитру с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением. Поэтому Сергей и отстранён от футбольной деятельности на время расследования», — цитирует источника «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

Ранее сообщалось, что арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.

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