Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности

Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о попытке влияния на результат.

«В 2018 году Сергей Лапочкин работал на матче Лиги Европы УЕФА «Бордо» — «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к российскому арбитру с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением. Поэтому Сергей и отстранён от футбольной деятельности на время расследования», — цитирует источника «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

Ранее сообщалось, что арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.