Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности
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«В 2018 году Сергей Лапочкин работал на матче Лиги Европы УЕФА «Бордо» — «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к российскому арбитру с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА, что является нарушением. Поэтому Сергей и отстранён от футбольной деятельности на время расследования», — цитирует источника «Чемпионат».
В СМИ сообщалось, что российский арбитр мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.
Ранее сообщалось, что арбитр Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней.