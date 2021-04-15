Щербакова установила личный рекорд по набранным баллам за короткую программу

Короткая ссылка
Чемпионка мира в одиночном женском катании Анна Щербакова в короткой программе на командном чемпионате мира получила лучшие баллы в своей карьере.
Щербакова установила личный рекорд по набранным баллам за короткую программу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Во время своего проката россиянка исполнила двойной аксель, тройной флип, на котором судьи поставили неясное ребро, а также каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Щербакова получила за вращения и дорожку шагов четвёртый уровень. В сумме Анна набрала 81,07 балла — это её личный рекорд в карьере.

Ранее сообщалось, что Россия оторвалась на восемь баллов от Японии в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить