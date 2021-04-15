Щербакова установила личный рекорд по набранным баллам за короткую программу

Чемпионка мира в одиночном женском катании Анна Щербакова в короткой программе на командном чемпионате мира получила лучшие баллы в своей карьере.

Во время своего проката россиянка исполнила двойной аксель, тройной флип, на котором судьи поставили неясное ребро, а также каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Щербакова получила за вращения и дорожку шагов четвёртый уровень. В сумме Анна набрала 81,07 балла — это её личный рекорд в карьере.

Ранее сообщалось, что Россия оторвалась на восемь баллов от Японии в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию.