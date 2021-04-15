Глава Международной федерации самбо назвал Немкова фаворитом в бою с Дэвисом

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков дал свой прогноз на поединок Гран-при Bellator между чемпионом организации в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и американцем Филом Дэвисом.

«По всем параметрам Вадим — фаворит этого боя. Он сейчас находится в отличной форме. Мы помним, что Немков два года назад уже встречался с Филом Дэвисом, победив американца раздельным решением судей. С тех пор он стал старше, опытнее, сильнее. Вадим моложе своего оппонента на восемь лет, что дает ему дополнительное преимущество. Он лучше и быстрее в стойке, отлично чувствует дистанцию, постоянно перемещается, любит и умеет работать ногами, блестяще владеет лоукиками, точно и акцентированно бьёт руками. Но главное качество Вадима в бою с Дэвисом — способность благодаря технике самбо выходить из болевых приемов, что он уже доказал в первом бою. Думаю, что ветеран ММА сделает ставку на первый раунд, в котором постарается провести ранний перевод и удержание в партере. Но Вадим находится на серии из семи побед. В его пользу также говорит заметный рост бойцовского интеллекта. Уверен, он сделал выводы из первого поединка и готов к любым неожиданностям», — цитирует Шестакова пресс-служба федерации.

Поединок Немкова и Дэвиса состоится 17 апреля в рамках Гран-при Bellator. Первый бой между этими соперниками прошёл в 2018 году на турнире Bellator 209. Поединок прошёл все три раунда и закончился победой россиянина раздельным решением судей.

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